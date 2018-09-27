Adı soyguna karışan genç kız gözyaşlarına boğuldu

Girne’de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı.

Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş’ün önünü kesip, başına silah dayayıp, çekiçle de vurdu. Şok yaşayan Güngörmüş’ün üzerindeki 200 bin lirayı gasp eden kişiler, olay yerinden kaçtı. Polis kısa süre içinde Güngörmüş’ü gasp ettiği belirtilen S.Ü., Serkan B. ve Ahmet S.’yi yakalandı.

"MİLYONLARIM VAR"

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Girne’de mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye bilgi veren polisler, gasp şüphelileriyle bağlantılı 1 kişinin yurt dışına kaçtığını ve paranın bulunamadığını belirtti.

Sevk edildiği mahkemede savunma yapan gasp şüphelisi S.Ü., “Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok” dedi.

Duruşmada ağlama krizine giren S.Ü.’yü polisler sakinleştirildi. Şüphelilerden Ahmet S. ise “İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur” diye savunma yaptı.